У Кропивницькому заборонили встановлення реклами і МАФів на центральних площах

Виконавчий комітет міської ради затвердив Концепцію комплексного впорядкування розміщення зовнішньої реклами та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності вКропивницькому.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі мерії.

Управління містобудування та архітектури міської ради буде враховувати умови Концепції при розробленні місцевих нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері розміщення зовнішньої реклами і тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, а також під час формування стратегії та програм розвитку міста.

Документ передбачає зонування міської території, яке «враховує ефективність розміщення реклами, а також сукупність обмежень історико-культурного, соціально-психологічного, громадсько-політичного, естетичного та архітектурно-містобудівного характеру».

Перша зона (Центральна) – історичний центр міста:

– вул. Академіка Тамма;

– вул. Архітектора Паученка;

– вул. Архангельська;

– вул. Арсенія Тарковського;

– площа Богдана Хмельницького;

– пров. Василівський;

– просп. Винниченка;

– вул. Велика Пермська;

– вул. Велика Перспективна;

– вул. Верхня Биковська;

– вул. Віктора Чміленка (в обидва боки від вул. Великої Перспективної до вул. Кавалерійської та вул. Кропивницького);

– вул. Вокзальна;

– вул. В’ячеслава Чорновола;

– вул. Гагаріна;

– площа Героїв Майдану;

– вул. Гоголя;

– вул. Дворцова;

– вул. Євгена Маланюка;

– вул. Євгена Чикаленка;

– вул. Євгена Тельнова;

– вул. Олексія Єгорова;

– вул. Ельворті;

– вул. Кавалерійська;

– вул. Леоніда Куценка;

– вул. Михайлівська;

– вул. Набережна;

– вул. Острівська;

– вул. Полтавська;

– вул. Преображенська (від вул. Шульгиних до вул. Пашутінської);

– вул. Пушкіна;

– вул. Соборна;

– Студентський бульвар;

– площа Соборна;

– вул. Тараса Карпи;

– пров. Училищний;

– вул. Шевченка.

Концепція містить низку вимог, які мають бути враховані при розміщенні реклами і тимчасових споруд у першій зоні:

– урахування історичної та художньої цінності ансамблів та окремих споруд;

– розміщення виключно малоформатних носіїв сучасної конструкції (типу «сіті-лайт», інших малоформатних рекламних засобів) на вул. Архангельській, вул. Архітектора Паученка, вул. Арсенія Тарковського, вул. Великій Перспективній (від вул. Леоніда Куценка до вул. Набережної), вул. Верхній Биковській, вул. Віктора Чміленка (в обидва боки від вул. Великої Перспективної до вул. Кавалерійської та до вул. Кропивницького), вул. Гагаріна, вул. Гоголя, вул. Дворцовій, вул. Олексія Єгорова, вул. Кавалерійській, вул. Леоніда Куценка, вул. Михайлівській, вул. Пушкіна, вул. Тараса Карпи;

– максимальне використання підприємствами торгівлі, побутового обслуговування, сфери послуг можливостей рекламного оформлення фасадів будинків і вітрин, використання сучасних світлових засобів зовнішньої реклами й обмежене використання виносних та інших конструкцій, що створюють в умовах досить вузьких вулиць перешкоди для вільного руху пішоходів і транспорту або обмежують права окремих категорій громадян на вільне пересування (перешкоди у транспортуванні дитячих та інвалідних візків);

– урахування головних точок сприйняття зовнішньої реклами, тимчасових споруд та маршрутів огляду архітектурних ансамблів і споруд;

– розміщення засобів зовнішньої реклами відповідно до розроблених схем для запобігання руйнуванню візуальної цілісності середовища;

– заміна застарілих рекламних засобів на нові, сучасні конструкції; передбачення схемами розміщення рекламних засобів місць розміщення відеоекранних (світлодіодних) конструкцій.

На площах Героїв Майдану, Соборній, Богдана Хмельницького та на Студентському бульварі заборонено розміщення будь-яких рекламних засобів і тимчасових споруд.

Друга зона (Середня) – територія центру міста за межами історичної частини:

– вул. Бобринецький шлях;

– вул. Руслана Слободянюка;

– вул. Волкова;

– вул. Генерала Жадова;

– вул. Генерала Родимцева;

– вул. Героїв України;

– просп. Інженерів;

– вул. Київська;

– вул. Короленка;

– вул. Космонавта Попова;

– вул.Кропивницького;

– вул. Миколи Левитського;

– вул. Холодноярська;

– вул. Мурманська;

– вул. Металістів;

– пров. Об’їзний;

– шосе Олександрійське;

– вул. Поповича;

– вул. Преображенська (крім території, визначеної першою зоною);

– вул. Садова;

– вул. Салтикова-Щедрина;

– вул. Степняка-Кравчинського;

– просп. Університетський;

– вул. Романа Шухевича;

– вул. Юрія Коваленка;

– вул. Яновського.

Третя зона (Периферійна) – територія поза межами першої та другої зон, що характеризується однорідною архітектурою, змішанням багатоповерхових і малоповерхових будинків.

Відповідно до Концепції, управління містобудування та архітектури надаватиме міській раді пропозиції з проектами рішень щодо згоди на розроблення схем розміщення рекламних засобів, комплексних схем розміщення тимчасових споруд та їх архетипів.

Такі схеми за рішенням міської ради розроблятимуться суб’єктом господарювання, який має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Підставою для розміщення тимчасових споруд в межах Кропивницького є паспорт прив’язки та договір, який укладається з управлінням містобудування та архітектури міської ради. Розміщення тимчасових споруд без зазначених документів вважається самовільним та забороняється.

Плата за користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування рекламних засобів та тимчасових споруд є основним джерелом надходжень до міського бюджету від їх розміщення. На розмір такої плати безпосередньо впливатимуть тарифи, зональність, коригувальні коефіцієнти та інше.