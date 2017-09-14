В Олександрії на довгобуді загинув підліток

В Олександрії на покинутій будові в Південному мікрорайоні зірвався вниз 17-річний підліток, він помер у лікарні

Про це «Моїй Олександрії» повідомили місцеві жителі. Також інформацію підтвердили в поліції, швидкій допомозі та службі порятунку.

Тіло знайшли вранці вчора, 13 вересня. Нещасний випадок стався на будівництві у дворі 9-поверхового житлового будинку на вулиці Героїв Сталінграда, 31.

За попередніми даними, юнака знайшов його друг близько одинадцятої ранку. На місце події приїхали «швидка» і рятувальники. Останні допомогли перенести тіло в карету швидкої допомоги.

Підлітка з черепно-мозковою травмою, переломами руки і ноги у важкому стані доставили в міську лікарню №1. Незабаром він помер, зараз тіло направили на експертизу.

Начальник Олександрійського відділу поліції Сергій Котига повідомив, що за фактом падіння триває перевірка. Буде відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, в рамках якого почнеться розслідування.

Місцева мешканка, 38-річна мама двох дітей Оксана Гуржій розповіла, що загиблий був з благополучної сім’ї: «Дитина дуже хороша. Він іде по вулиці – завжди привітається, акуратний. І мама у нього хороша. Ну а що гуляли вони на цьому будівництві, то на ньому всі гуляють. Не хочеться, щоб це повторилося».

Жінка додала, що місцеві жителі неодноразово повідомляли в мерію про проблемну будівлю і про те, що вона може становити небезпеку для дітей: «Ці будівництва – вже всі люди просять: приберіть їх. Демонтуйте, зробіть що-небудь».