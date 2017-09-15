На гарячу антирейдерську лінію Кіровоградщини надійшли три повідомлення

До антирейдерського штабу на Кіровоградщині вже зверталися тричі.

Про це сказав голова ОДА Сергій Кузьменко під час селекторної наради з протидії рейдерству, повідомили «УЦ» у прес-службі облдержадміністрації.

На гарячу лінію надійшли три звернення громадян щодо, на їхню думку, неправомірного захоплення земельних ділянок. Звернення розглянули на засіданні штабу. Факти рейдерських захоплень не підтвердилися.

Нагадаємо, при Кіровоградській обласній державній адміністрації створили антирейдерський штаб.

Звернення щодо проявів рейдерства можна зареєструвати, зателефонувавши на «гарячі лінії» за номерами (0522) 35-66-45, (0522) 35-66-50, 0-800-500-238.