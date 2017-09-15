Поліція спрогнозувала, скільки людей візьмуть участь у святкуванні Дня міста в Кропивницькому

Під час масових заходів із нагоди Дня міста поліцейські посилять охорону публічного порядку в обласному центрі.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Протягом суботи, 16 вересня, у Кропивницькому відбудуться різноманітні урочисті та розважальні заходи. За попередніми даними, участь у них візьмуть понад 12 тисяч жителів та гостей міста. Охорону публічного порядку здійснюватимуть близько 250 поліцейських.

Працівники поліції просять учасників свята поводитися ввічливо, з повагою ставитися одне до одного та не порушувати громадський порядок.

У разі виявлення залишених без нагляду речей, підозрілих предметів чи осіб, поведінка яких викликає підозру, слід негайно інформувати про це органи поліції за номером 102.