У Кропивницькому капітально відремонтували одну з найстаріших шкіл (ФОТО)

У Кропивницькому капітально відремонтували ЗОШ №3 імені Олени Журливої.

Цьогоріч закладу виповнюється 103 роки, повідомили «УЦ» у прес-службі мерії.

Оглянути заклад і привітати його колектив з прийдешнім Днем міста завітали міський голова Андрій Райкович, народний депутат Костянтин Яриніч, заступники міського голови Наталія Дзюба і Олександр Грабенко, керівники управління освіти та управління капітального будівництва Лариса Костенко і Віктор Ксеніч.

«На капітальний ремонт закладу з міського бюджету виділили 3,14 мільйона гривень. За ці кошти нам вдалося повернути до головного корпусу з колишнього дитячого садочку початкові класи – це надзвичайно важливо для забезпечення якісного навчального процесу і комфортного перебування учнів, – відзначила директор школи Світлана Бик. – Ми повністю замінили всі інженерні мережі, вони давно цього потребували, встановили нові енергоощадні вікна і двері. Наша гордість тепер – сучасний харчоблок з новою кухонною технікою. Раніше у школі працював лише буфет, а сьогодні діти отримують повноцінне гаряче харчування. Відремонтовано медпункт. Оновилися туалетні кімнати для школярів, крім того, ми знайшли можливості створити додаткові зручності й для педагогів. Заклад має власну міні-котельню, можемо регулювати температурні режими. Сподіваюся, що суттєво зекономимо на платі за енергоносії. Подвір’я школи освітлюється новими ліхтарями».

На черзі – спортивна зала.

«Ми цілеспрямовано і наполегливо змінюємо ситуацію в освіті у Кропивницькому на краще, – наголосив Андрій Райкович. – Освіта, безумовно, – пріоритетна сфера діяльності міської влади, адже в даному випадку ми інвестуємо кошти у найголовніше – у майбутнє міста, дітей. А найкращим свідченням підвищеної уваги влади до шкіл є успіхи наших школярів, їхні досягнення в конкурсах і олімпіадах найвищих рівнів та рейтинги за результатами зовнішнього незалежного оцінювання».

Міський голова побажав дітям і педагогам успішного навчального року і подарував школі сертифікат на придбання мультимедійної дошки.

Фото прес-служби міськради Кропивницького