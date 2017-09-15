У жителів Гайворона знайшли міну і гранати (ФОТО)

Мешканці Гайворона зберігали вдома міну та гранати.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

14 вересня у рамках оперативно-профілактичного відпрацювання «Зброя та вибухівка» працівники Гайворонського відділу поліції провели огляд одного з домоволодінь, за згодою господаря. У результаті в приміщенні літньої кухні в пічному отворі виявили гранату Ф-1 без запалу.

В іншого жителя райцентру в гаражному приміщенні поліцейські знайшли мінометну міну 82 калібру часів Другої світової війни та гранату з запалом, на якому є напис «навчальна».

Вилучені пристрої направили на експертизу, під час якої фахівці з’ясують, чи є вони боєздатними.