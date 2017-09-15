У ЗМІ з’явилися подробиці допиту військового, який застрелив двох десантників у Канатовому

Військовослужбовця-контрактника, який стояв на посту в Канатовому, спробували обійти з боків двоє невідомих, він їх застрелив.

Про це військовий розповів на допиті, пише «Народне слово».

Виданню вдалося роздобути матеріалу допиту поліцією.

Газета зазначає: «36-річний контрактник розповів, що він стояв на посту, коли почув за деревами хрускіт гілок. На його погук ніхто не озвався, тож він вирішив, що то собака або лисиця. За мить шурхіт і тріск знову повторилися, і вже сильніше. Постовий узяв ліхтарик і, за всіма правилами, як навчали, посвітив по посадці, але нікого не побачив. Хоча хрускіт продовжувався. Він уже повертався на місце, світив ліхтариком собі під ноги, як на нього з темряви мовчки посунули два силуети. Він подався назад, але, зачепившись за край дороги,упав. Невідомі спробували обійти його з боків. Тоді він натиснув на гачок, і перший силует упав,далі черга дістала другого невідомого вже у спину».

Піднявшись на ноги, солдат здійняв тривогу й повідомив про те, що на нього напали, і нападникам, імовірно, потрібна медична допомога.

На сигнал тривоги прибіг командир розвідників і заявив, що то – його люди, які виконували завдання – перевіряли, як працює вартовий.

«НС» також звернулося за коментарем до військового прокурора Кіровоградського гарнізону Миколи Василенка.

Посилаючись на таємницю слідства, він був небагатослівним: розповів, що відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – навмисне вбивство. Розпочалося слідство, яке веде Кіровоградський районний відділ Національної поліції. Наразі вилучені необхідні речі, предмети тa документи. Особу, якa здійснилa постріли, нa дaний чaс зaтримaли, і зaрaз вирішується питaння про повідомлення про підозру тa обрaння зaпобіжного зaходу у вигляді тримaння під вaртою. Усі троє – контрактники, побували в АТО.

Нагадаємо, 10 вересня, на Кіровоградщині загинули два військовослужбовці військової служби за контрактом 25 окремої повітрянодесантної бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України.

Згодом стало відомо, що їх застрелив військовослужбовець, знаходячись на бойовому посту.