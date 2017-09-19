На Кіровоградщині дружина ножем закодувала чоловіка від горілки

Поліцейські встановлюють обставини пригоди, внаслідок якої житель Вільшанського району отримав ножове поранення.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

18 вересня ввечері до Вільшанського відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера районної лікарні про те, що за допомогою з ножовим пораненням звернувся 41-річний житель одного з сіл.

Попередньо поліцейські встановили, що тілесні ушкодження громадянину нанесла його 37-річна дружина. За її поясненням, чоловік повернувся додому у стані алкогольного сп’яніння і почав з’ясовувати стосунки за допомогою кулаків. У розпалі сварки ображена жінка схопила ножа та вдарила ним чоловіка.

Потерпілий зміг самостійно дістатися до лікарні.

Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Із місця події поліцейські вилучили ножа та одяг потерпілого зі слідами, схожими на кров. Слідчі дії тривають.