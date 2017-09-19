У спальному мікрорайоні Кропивницького стріляли

Спецпідрозділ поліції КОРД затримав злочинців на вулиці Волкова у Кропивницькому сьогодні, 19 вересня.

Про це «УЦ» повідомили очевидці події.

Операція відбувалася неподалік магазину «Олена» та місцевої шашличної близько шостої вечора.

Як стверджують свідки, правоохоронці кілька разів вистрелили у повітря.

У ГУ Національної поліції в області затримання поки офіційно не коментують.

Нагадаємо, 21 лютого біля Кіровського райсуду в Кропивницькому сталася перестрілка. Один з її учасників отримав вогнепальне поранення. Поліція затримала учасників конфлікту.