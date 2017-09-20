Мін’юст продає найдорожчий лот на Кіровоградщині за 2,8 млн, найдешевший – за 35 грн. (ФОТО)

Найдорожчим лотом в електронній системі торгів арештованим майном «Сетам» є приміщення в Олександрії, початкова вартість якого – 2 749 317,20 гривні.

Про це повідомляє кореспондент «УЦ».

Нежитлове приміщення розташоване на проспекті Соборному, 54. Раніше там знаходився «Дельта банк».

Аукціон запланований на 22 вересня. Заявки подали чотири учасники, одного з яких на момент написання цієї новини затвердили.

Найдешевший лот – мобільний телефон Nokia 1100, який уже був у використанні. Його початкова ціна – 35 гривень. Торги також плануються на 22 вересня, однак охочих позмагатися за перемогу в них поки немає.