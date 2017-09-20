На Кіровоградщині РДА не дає мерії райцентру відсвяткувати День міста на стадіоні

Гайворонська РДА займе міський стадіон на День міста.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Гайворонської міськради у Facebook, передає кореспондент «УЦ».

Мерія направила до РДА листа з проханням надати стадіон «Прибужець» для відзначення Дня міста ще 14 серпня. Відповідь за підписом голови райдержадміністрації Віталія Орла надійшла 19 вересня: на стадіоні 24-го вже заплановані спортивні заходи.

На сторінці мерії також сказано: «З 1989 року традиційним місцем проведення Дня міста був стадіон “Прибужець”. У 2017 році за чотири дні до проведення свята нам повідомляють, що він зайнятий. За 28 років святкування Дня міста такого ще не було!»

Місце проведення Дня міста поки не визначили.