На Кіровоградщині жодної кримінальної справи щодо «наїздів» на журналістів не довели до суду

У Єдиному державному реєстрі судових рішень немає жодного рішення за статтею 345-1 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо журналіста), ухваленого в Кіровоградській області.

Про це повідомляє кореспондент «УЦ».

На початку травня невідомі обстріляли редакцію газети «Світловодськ вечірній», що розташована у приміщенні мерії.

«Чотири отвори від куль в одному з трьох вікон редакції «Вечірки». Такий «подарунок» колективу редакції газети «Світловодськ вечірній» невідомий стрілець зробив у святкові дні. Впевнена, що такого адмінбудинок не пам’ятає… – повідомила головний редактор видання Тетяна Дроздова. – Ми помітили це о 8:00 другого травня. Для працівників редакції це був робочий день на відміну від інших установ, що розміщуються в адмінбудинку. Викликали поліцейських, повідомили СБУ і першого заступника міського голови Олену Балюк, бо мер перед вихідними днями знову відрядився у справах, куди – невідомо, як невідомо, чи повернувся».

На думку Дроздової, інцидент пов’язаний з бажанням зайняти приміщення: «Комусь дуже хочеться залякати журналістів, щоб поводилися чемно і знали своє місце. А ще непогано було б виселити з приміщень адмінбудинку редакцію газети, що, за законом, має право тут перебувати найближчі 15 років. Одне з управлінь вже готове переїхати зі свого насидженого місця, а кабінетів, звільнених податковою, не вистачає».

Близько 17:30 13 травня кореспондент «Першої електронної» Геннадій Солдецький знімав на камеру мобільного телефону, як робітники збираються зносити тополю біля пологового будинку №1 у Кропивницькому.

Колишній заступник директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, головний інженер ПП «Енерго», яке реконструювало паркан навколо пологового, Віктор Ніколаєнко підійшов, зняв з голови журналіста кепку і вибив телефон з рук Солдецького.

Після нападу екс-чиновник сів у білий «Ланос» і поїхав, не реагуючи на вимоги журналіста залишитись і дочекатись поліції.

Геннадій Солдецький написав заяву до поліції про пошкодження майна, слідчі відібрали у нього пояснення.

Близько 16:00 23 травня в Бережинці Кіровоградського району, де конфлікт довкола майна місцевого ТОВ «Нива-2010» почав переростати у силове протистояння, обстріляли знімальну групу каналу «Кіровоград».

Близько 200 людей, земля яких знаходиться в оренді господарства, стали на бік засновника підприємства Миколи Трибіненка. Громада взялась сама виганяти самопроголошених власників, які зачинились у конторі і не хотіли виходити до людей.

Аби зайти в приміщення, довелось виламати двері та вибити вікна. Ті, хто знаходився всередині, стали кидати у бік людей димові шашки та розпилювати сльозогінний газ. Слідом з вікон пролунали постріли, стріляли зсередини у натовп. Люди неодноразово телефонували в поліцію, через 40 хвилин приїхали троє патрульних.

Протягом цього часу стрілянина продовжувалась. Один молодих чоловіків, який був у натовпі, та ще кілька місцевих отримали поранення.

Свистіли кулі й над головами знімальної групи «День за днем», яка перебувала на місці подій з самого початку конфлікту.

27 червня у тій же Бережинці у сутичці між демобілізованими бійцями батальйону «Донбас» та поліцією постраждала заступник головного редактора КОДТРК Марія Лебідь.

«До мене звернулись десь о 17:30 представники «Аграрної самооборони» та попросили, щоб я під’їхала до Кіровського суду, оскільки саме там відбулось засідання у справі «тітушок-рейдерів», яких після затримання правоохоронцями суд просто відпустив, – розповіла вона координатору Інституту масової інформації в Кіровоградській області. – Коли я прибула на місце, з’явилась інформація, що якісь невідомі люди без впізнавальних знаків заїхали у Бережинку. Як потім з’ясувалось, це були правоохоронці – Нацгвардія та представники спецпідрозділу «КОРД».

Оскільки ми доїхали до місця призначення вже під кінець активної фази протистояння, майже усіх бійців батальйону «Донбас» на той момент було «запаковано» в автобус правоохоронців. Однак місцеві мешканці намагались визволити «донбасівців», що відстоювали їхні інтереси. Тоді нацгвардійці почали розпилювати сльозогінний газ, почались сутички з бережинчанами».

Вона додала, що неодноразово називалася та інформувала, що є працівником ЗМІ, журналісткою. «Тим не менш мене у цій штовханині кинули додолу, потоптали, декілька разів вдарили по ногам. Це однак не так боляче, гірше було від сльозогінного газу. Добре хоч люди допомогли – витягли з гущі подій».

Утім, журналістка до правоохоронців не зверталася. За її словами, події нівелюють довіру громади до представників правоохоронних органів.

За даними Інституту масової інформації, Кропивницький станом на перше червня 2017-го увійшов до першої п’ятірки міст, де найчастіше порушують права журналістів. Експерти зафіксували сім таких порушень.