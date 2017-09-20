У кафе на хабарі взяли заступницю керівника фіскальної служби Кіровоградщини та її подругу (ФОТО)

Співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою у Кропивницькому викрили на хабарі заступника начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області сьогодні, 20 вересня.

Про це «УЦ» повідомили у прес-групі УСБУ в області.

Правоохоронці задокументували, що заступник начальника головного управління ДФС в області та керівник одного зі структурних підрозділів служби вимагали від місцевого підприємця 80 тисяч гривен. За цю суму посадовці обіцяли не показувати в акті податкової перевірки виявлені порушення законодавства та не нараховувати штрафні санкції.

Оперативники спецслужби затримали зловмисниць в одному з розважальних закладів на виїзді з обласного центру під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Чиновниць затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення їм про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, 19 вересня правоохоронці затримали у Кропивницькому учасників кримінальної сходки.