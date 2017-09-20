Як у Кропивницькому «авторитетів» затримували (ВІДЕО)

Поліція затримала кілька десятків озброєних учасників кримінальної сходки у Кропивницькому.

За оперативною інформацією, 27 чоловіків прибули до Кропивницького, щоб обговорити питання щодо перерозподілу сфер впливу.

Частина з них – раніше засуджені за злочини проти життя і здоров’я людини, а також за майнові злочини. Кілька з цих громадян у кримінальному світі мають статус «авторитетів».