Як у Кропивницькому «авторитетів» затримували (ВІДЕО)

Поліція затримала кілька десятків озброєних учасників кримінальної сходки у Кропивницькому.
За оперативною інформацією, 27 чоловіків прибули до Кропивницького, щоб обговорити питання щодо перерозподілу сфер впливу.
Частина з них – раніше засуджені за злочини проти життя і здоров’я людини, а також за майнові злочини. Кілька з цих громадян у кримінальному світі мають статус «авторитетів».
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