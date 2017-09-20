З питань продажу будівлі в Кропивницькому, від якої відхрестилася церква, слід звертатися до церкви

З приводу приміщення на вулиці Павла Сніцаря (кол. Ленінградська), 36, в обласному центрі, яке продається з аукціону, слід звертатися до Кіровоградської єпархії УПЦ.

Інформація про це знаходиться у відкритому доступі в системі електронних торгів «Сетам», передає кореспондент «УЦ».

18 липня 2017 року ЗМІ повідомили про продаж з аукціону приміщення церкви у Кропивницькому. В описі лоту на «Сетамі» йшлося: «Перший поверх – загальна площа приблизно 167,9 кв. м. На першому поверсі розташовано сім кімнат, хол та фойє, тамбур, стіни та стеля – блакитного кольору, підлога – червоного кольору, двері – дерев’яні.

Другий поверх – загальна площа приблизно 128,39 кв. м.

Підвал складається з 16 кімнат, стіни цегляні, переважно пофарбовано в сіро-блакитний колір, стеля білого кольору. Приміщення в незадовільному стані (потребує капітального ремонту)».

У системі електронних торгів є також світлини об’єкту. Як видно, на вході до будівлі висить табличка з надписом «Храм успения Пресвятой Богородицы».

Причиною продажу вказувався арешт майна. Стартова ціна складала 1 865 067 грн.

Незабаром на повідомлення про аукціон відреагувала Кіровоградська єпархія УПЦ. Там заявили: «Дана будівля ніколи не належала та не належить громаді Свято-Успенського храму Кіровоградської єпархії Української Православної Церкви. У період будівництва Свято-Успенського храму з 2008 року по 2014 рік, з доброї волі та дозволу власника приміщення колишнього будинку культури у парку Крючкова Чернишова С. С. у даному приміщенні тимчасово проводилися богослужіння. З 2014 року літургічне життя приходу та вся духовно-просвітницька діяльність віруючих звершуються у новозбудованому типовому Свято-Успенському храмі. Відповідно, з 2014 р. у приміщенні, яке зараз виставлене на аукціон, не відбувалося жодних релігійних відправ чи то місіонерських заходів».

У прес-службі єпархії також порадили журналістам: «Пам’ятайте, що ви покликані висвітлювати життя суспільства через призму правди, а не вишукувати лицемірні сенсації заради брудного та брехливого піару. У всі часи існування Церкви Христової на Землі знаходилися люди, які своїми наклепами намагалися нищити Церкву Божу та нівелювати її авторитет. Потрудіться, поцікавтеся їхньою долею…»

Зберігачем майна на сайті «Сетам» вказаний Кондратюк Роман Віталійович, а контактна особа, до якої слід звертатися за подробицями – «настоятель церкви Сергій, тел. +380997737136».

На офіційному сайті Кіровоградської єпархії Роман Кондратюк значиться як секретар.

Спочатку торги планувалися на 16 серпня. Аукціон перенесли на 12 жовтня, відхиливши дві заявки на участь і знизивши стартову ціну до 1 492 053,60 гривні.