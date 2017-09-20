Завтра на AGROEXPO спробують встановити рекорд України

21 вересня на Міжнародній агропромисловій виставці AGROEXPO-2017 відбудеться стронгмен-шоу найсильніших атлетів України під керівництвом володаря титулу «Найсильніша людина світу – 2004» Василя Вірастюка.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі виставки.

«На початку буде програма розігріву, де найсильніші атлети, члени збірної України проведуть низку майстер-класів. Також ми залучимо глядачів до того, щоб вони випробували себе у богатирських вправах», – зазначив чемпіон світу зі стронгмену 2012 року у ваговій категорії 110 кг, президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок.

Кульмінацією дійства стане спроба встановлення рекорду України – українські богатирі протягнуть автопоїзд зі сільгосптехніки загальною вагою 27,2 тонни.

Автопоїзд складатиметься з трактору New Holland T8.410, наданого компанією «Агроресурс», який буде агрегатовано посівним комплексом ALCOR 10,5 виробництва заводу «Ельворті».

Стронгмен-шоу проходитиме на другий день виставки – 21 вересня.

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, у Кропивницькому відкрилася найбільша в Україні виставка AGROEXPO, загальна площа якої – 100 000 кв. м.