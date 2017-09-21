На AGROEXPO встановили рекорд – протягли трактор і сівалку вагою 27,2 тонни на 3 метри (ФОТО)

На Міжнародній агропромисловій виставці AGROEXPO-2017 відбулося стронгмен-шоу найсильніших атлетів України під керівництвом володаря титулу «Найсильніша людина світу 2004» Василя Вірастюка.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі виставки.

Під час заходу встановили рекорд України у категорії «Спорт, спецпідготовка» з перетягування агрегату (трактор, агрегований посівним комплексом). У якості «снаряду» спортсмени використали зчіпку: трактор NEW HOLLAND T8,40 та посівний комплекс ELVORTI ALCOR 10,0 загальною вагою 27,200 кг. Рекорд встановлювали четверо атлетів, які подолали дистанцію 3,07 метра.

Рекорд зафіксували у «Книзі рекордів України».

Нагадаємо, 20 вересня у Кропивницькому відкрилася найбільша в Україні виставка AGROEXPO, загальна площа якої – 100 000 кв. м. Виставка триватиме до 23 вересня.