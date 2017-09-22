На AGROEXPO сексуальні дівчата вимили екскаватор (ФОТО)

Дівчата в купальниках вимили екскаватор на міжнародній виставці AGROEXPO сьогодні, 22 вересня.
Фото Олега Шрамка, «УЦ».
Нагадаємо, 20 вересня у Кропивницькому почалася міжнародна виставка AGROEXPO, яка триватиме до 22 вересня. Виставка – найбільша в Україні.
Читайте також: На AGROEXPO визначили найбільшого гарбуза (ФОТО)
На AGROEXPO встановили рекорд – протягли трактор і сівалку вагою 27,2 тонни на 3 метри (ФОТО)
Учасників AGROEXPO привітали влада Кропивницького, області й країни (ФОТО)
У Кропивницькому відкривається найбільша виставка України (ПРОГРАМА)