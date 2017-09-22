На AGROEXPO сексуальні дівчата вимили екскаватор (ФОТО)

Дівчата в купальниках вимили екскаватор на міжнародній виставці AGROEXPO сьогодні, 22 вересня.

Фото Олега Шрамка, «УЦ».

Нагадаємо, 20 вересня у Кропивницькому почалася міжнародна виставка AGROEXPO, яка триватиме до 22 вересня. Виставка – найбільша в Україні.