На AGROEXPO визначили найбільшого гарбуза (ФОТО)

На «Покровському ярмарку», який проходить в рамках Міжнародної агропромислової виставки AGROEXPO, відбувся конкурс на найбільший гарбуз – «Гарбуз-велетень».

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі виставки.

Після тривалого зважування сьогодні, 22 вересня, переміг гарбуз Валерія Помазана з селища Кожанка Київської області. Вага гарбуза-велетня склала 46,8 кг. Переможець отримав у подарунок 32-дюймовий телевізор.

Торік найбільшого гарбуза виростив житель Олександрівського району Сергій Куценко. Його гарбуз заважив на 63 кг.