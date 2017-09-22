На Кіровоградщині АТОшнику дали 2 га для селянського господарства: заїхати туди технікою неможливо

Учасник АТО з Гайворона Михайло Паташов отримав належні йому два гектари землі в яру.

Законодавство України передбачає систему пільг для учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них, це стосується і надання земельних ділянок. Відповідно до статті 12 (пункт 14) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасникам бойових дій надаються, серед інших, такі пільги: першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва.

Про це «УЦ» повідомила його матір Наталя Паташова.

«Там просто ярок з крутими схилами, – розповіла вона. – Заїхати туди технікою неможливо».

За словами жінки, спочатку землю її сину виділили в іншому місці.

«Дали землю, але там виявилися людські городи, – сказала Наталя Паташова. – Можна було би їх трохи перенести, але люди не погодились».

Потім Михайло Паташов став власником двох гектарів неподалік Тополянського ставка.

«Я говорила з орендаторами, у яких неподалік земельні ділянки, – зазначила жінка. – Вони в один голос стверджують: заїхати у яр – м’яко кажучи, дуже складно. Ну не вручну ж обробляти два гектари…»

Михайло Паташов нині знаходиться в АТО. Його мати оббиває пороги в міській раді.

«УЦ» стежить за ситуацією і просить мерію Гайворона прокоментувати наведені вище факти.