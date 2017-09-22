На Кіровоградщині відкрили всеукраїнський військово-патріотичний табір (ФОТО, ВІДЕО)

Урочисте відкриття Всеукраїнського туристично-військово-патріотичного табору «Розумівка – Холодний Яр. Повстанські стежки Чорного Ворона» відбулося біля села Розумівка Олександрівського району в п’ятницю, 22 вересня.

Чорний Ворон (Микола Скляр) – військовий діяч часів УНР, повстанський отаман (1919 – 1920), командир кавалерійського полку, другий помічник командувача Кримського корпусу Повстанської армії Нестора Махна, командир ударно-розвідувального загону Степової дивізії Костя Блакитного (серпень – жовтень 1920 року). Загинув під Розумівкою в бою з будьонівцями.

Про це повідомляє кореспондент «УЦ».

Як зазначив під час відкриття голова ОДА Сергій Кузьменко, дуже символічним є те, що табір розбитий на тому місці, де сто років тому триста патріотів захищали Українську державу від більшовицьких загарбників.

«Саме в цій місцині отаман Чорний Ворон разом з побратимами вів бої з багатотисячною армією Будьонного. Це герої України, які не зрадили своїм переконанням», – зазначив голова ОДА.

У таборі проходитимуть навчання 80 дітей з різних куточків області та України. Протягом чотирьох днів спецпризначенці третього полку навчатимуть вихованців військовій справі. Також за програмою передбачені теренівки, туризм, тактична медицина і тактика, історичні гутірки.

Табір створили за ініціативи Управління молоді та спорту за підтримки центру туризму. На його життєдіяльність із обласного бюджету виділили близько 80 тис. грн.

Гасло табору – «Наша земля – наші герої!»