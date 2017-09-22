Поліція затримала у Кропивницькому п’яного мов чіп «терориста»

Поліцейським за годину вдалося вирахувати особу псевдомінера.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Пригода сталася 20 вересня. До поліції близько дев’ятої вечора зателефонував громадянин, який не побажав назватися. Чоловік нецензурно лаявся, а потім заявив, що має наміри влаштувати вибух.

Поліцейські розпочали пошуки «мінера», яким виявився 39-річний мешканець обласного центру. Коли ж його родичі відчинили двері правоохоронцям та дозволили увійти, зловмисник міцно спав, адже до того встиг вжити значну кількість алкоголю. Пояснити мотиви свого вчинку підозрюваний не зміг.

Це вже п’ятий випадок, зафіксований у Кропивницькому з початку 2017 року. За усіма особи встановлено, у чотирьх кримінальних провадженнях, розпочатих за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності», досудове розслідування завершене, а матеріали з обвинувальними актами направлені на розгляд до суду.

Санкція статті за такі правопорушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. Якщо ж ці дії спричинили тяжкі наслідки або ж скоєні повторно, за подібні «жарти» зловмисник може відсидіти за ґратами від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, 30 березня 2017 року житель Кропивницького, скориставшись своїм мобільним, повідомив оперативного чергового Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції про замінування Ленінського районного суду.

До будівлі суду в центр міста виїхали співробітники поліції та інших служб. Вибухівку в приміщенні не знайшли.

«Терориста» вирахували й затримали. Він – інвалід третьої групи з дитинства – щиро покаявся. Суд узяв це до уваги та призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі з іспитовим строком один рік.