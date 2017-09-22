Затриману в Кропивницькому хабарницю з податкової випустили під заставу

У Кропивницькому обрали запобіжний заходи заступнику начальника ГУ ДФС в області, яку підозрюють у хабарництві.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі Ленінського районного суду Кропивницького.

20 вересня СБУ та військова прокуратура Південного регіону затримали на одержанні хабара у розмірі 80 тисяч гривень заступника начальника ГУ Державної фіскальної служби в області Олену Берестовенко та начальника управління доходів і зборів з фізичних осіб Оксану Реву. Вони вимагали й отримали від місцевого підприємця 80 тисяч гривен. За цю суму посадовці обіцяли не показувати в акті податкової перевірки виявлені порушення законодавства та не нараховувати штрафні санкції.

Гроші передавали в одному з кафе на виїзді з Кропивницькому. Там хабарниць і взяли на гарячому.

«УЦ» уважно вивчила декларації обох затриманих. З’ясувалося, що Олена Берестовенко жила на свою зарплату, Оксана Рева, крім зарплати, отримала у 2016 році ще й страхові виплати та дохід від надання майна в оренду. Чиновниці також задекларували готівку, а Берестовенко вказала, що придбала у 2017 році за 180 000 гривень автомобіль Hyundai i30.

У родині Оксани Реви автомобілів – більше. Її чоловік – власник п’ятьох вантажівок, чотирьох напівпричепів та легковика Toyota Camry.

22 вересня Ленінський районний суд Кропивницького обрав запобіжний захід Олені Берестовенко – її відпустили під заставу у 128 тисяч гривень.

Розгляд справи щодо Оксани Реви поки триває.