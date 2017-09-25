«Кіборги» обурилися рекламою Apple і випустили свій відеоролик

Захисники донецького аеропорту випустили відеоролик, у якому розповіли компанії Apple про те, чому «кіборгами» слід називати українців, а не росіян.

Відео опубліковане на YouTube, передає кореспондент «УЦ».

У рекламі Apple Watch люди зі всього світу звертаються до Apple зі своїми історіями. З-поміж героїв ролику є і «кіборг з Росії» – чоловік з протезом.

Українські «кіборги» обурилися й випустили свою версію ролику. Вони пояснили компанії, чому така реклама їх ображає.

До оборони Донецького аеропорту, що почалася у травні 2014 року, в різний час залучалися третій полк спецпризначення (Кропивницький), десантні бригади України та добровольці з Добровольчого українського корпусу («Правий сектор»).

Наприкінці вересня 2014-го українські захисники аеропорту стали відомими як «кіборги». Вперше їх так назвав сепаратист, який намагався пояснити причину того, що озброєні проросійські бойовики не можуть зломити запеклий опір оборонців летовища.