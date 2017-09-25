На Кіровоградщині викрили шахрая, який брав гроші за встановлення вікон і зникав (ФОТО)

У вчиненні шахрайств на території району працівники Петрівського відділення поліції викрили 58-річного жителя Кривого Рогу.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Чоловік входив у довіру до місцевих мешканців та пропонував встановити нові вікна. Потім збирав у людей кошти, укладав фіктивні угоди і зникав з чужими грошима. Жертвами шахрая стали щонайменше 12 громадян, які позбулися власних заощаджень.

Поліцейські вийшли на слід зловмисника та спіймали його після чергової оборудки. Працівники поліції виявили у чоловіка бланки договорів і документи з ознаками підробки та рекламну продукцію, з допомогою якої шахрай вводив у оману потерпілих.

«Зловмиснику оголосили підозру у вчиненні восьми фактів кримінальних правопорушень», – розповів начальник Петрівського відділення поліції Олександр Лисенко.

Розслідування триває. Згідно з санкцією ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, особі загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або до трьох років позбавлення волі.