На Київщині насмерть забили колишнього голову правління «Кіровоградобленерго»

Невідомі напали на будинок голови правління ПрАТ «Київобленерго» Івана Поливяного.

З 2008 по 2013 рік Іван Поливяний був головою правління ПАТ «Кіровоградобленерго».

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України, текст якого має «УЦ».

Злочин стався близько восьмої вечора 24 вересня. Група невідомих осіб перелізла через паркан на подвір’я будинку потерпілого. Зловмисники напали на господаря, затягнули до будинку, де зв’язали чоловіка та його дружину. Після цього нападники почали бити подружжя, вимагаючи їх зізнатися, де знаходиться сейф.

Не отримавши інформації, зловмисники взяли близько 15 тисяч гривень, які знаходились на видному місці, зняли з жінки золоту каблучку, а господаря перетягнули до іншої кімнати. Там його тіло без ознак життя знайшли поліцейські.

Після того, як жінка змогла звільнитися, вона викликала поліцію та швидку допомогу.

Керівництво Національної поліції України взяло під особистий контроль розкриття злочину.