Аеропорт у Кропивницькому запрацює до 2030 року – міністр інфраструктури

15:21
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До 2030 року кількість аеропортів в Україні має зрости до 50.

Про це сьогодні, 26 вересня, під час брифінгу заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає «РБК-Україна».

«До 2030 року у нас амбітний план збільшити кількість аеропортів до п’ятдесяти, це означає і аеропорт у Кропивницького», – заявив Омелян.

Міністр зазначив, що окремі аеропорти можуть і повинні працювати як хаби, зокрема аеродроми в Києві, Харкові, Одесі та Львові. Однак деякі аеропорти можуть працювати лише як регіональні, обслуговуючи той чи інший регіон у контексті сполучення з містами України і найближчими державами.

Окрема категорія аеропортів може виконувати функцію внутрішнього зв’язку між областями або обласними центрами України.

Раніше Омелян заявив, що розраховує на появу в Україні авіарейсів ірландської компанії Ryanair не пізніше осені 2018 року.

  • Лариса Бирзул

    Ура! Кировоград оживает!

    • Хуёвые однокласники

      немає такого міста! є КРОПИВНИЦЬККИЙ

  • iosif

    Помнится при совке , будучи студентом, без проблем из Харькова в Кировоград летал. Плацкарт был 6 руб. общий 5 руб. и 10 часов пути, а самолет 10 руб. и на все процедуры часа 1,5.
    Вру малость, билеты надо было брать минимум за неделю и без интернета.