Аеропорт у Кропивницькому запрацює до 2030 року – міністр інфраструктури

До 2030 року кількість аеропортів в Україні має зрости до 50.

Про це сьогодні, 26 вересня, під час брифінгу заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає «РБК-Україна».

«До 2030 року у нас амбітний план збільшити кількість аеропортів до п’ятдесяти, це означає і аеропорт у Кропивницького», – заявив Омелян.

Міністр зазначив, що окремі аеропорти можуть і повинні працювати як хаби, зокрема аеродроми в Києві, Харкові, Одесі та Львові. Однак деякі аеропорти можуть працювати лише як регіональні, обслуговуючи той чи інший регіон у контексті сполучення з містами України і найближчими державами.

Окрема категорія аеропортів може виконувати функцію внутрішнього зв’язку між областями або обласними центрами України.

Раніше Омелян заявив, що розраховує на появу в Україні авіарейсів ірландської компанії Ryanair не пізніше осені 2018 року.