Мер Кропивницького розповів, чи беруть у міськраді хабарі

У міській раді Кропивницького хабарів не беруть.

На цьому наголосив міський голова Андрій Райкович, коментуючи чутки щодо можливості за гроші дістати дозвіл на облаштування автономного опалення в багатоповерхівках міста, повідомили «УЦ» у прес-службі міськради.

У Кропивницькому ділки активно розповсюджують чутки, що посадовці міськради за 400 доларів США видають дозволи на автономне опалення.

Андрій Райкович заявив, що все це – неправда, в міській раді хабарів не беруть, і закликав містян не потрапити на вудку до шахраїв.