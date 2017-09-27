На Кіровоградщині від Тимошенко й голови облради тікають депутати

Із фракції партії «Батьківщина» у Гайворонській районній раді вийшли четверо депутатів.

Відповідні заяви оголосили на сесії вчора, 26 вересня, повідомив «КП» депутат облради Михайло Бевзенко.

Голова облради Олександр Чорноіваненко очолює обласну організацію партії Юлії Тимошенко «Батьківщина».

«Я був на сесії. На початку засідання голова районної ради зачитав заяви депутатів про вихід із фракції. Тепер виходить, що фракція “Батьківщини” розпалася, бо не вистачає кількості депутатів. Причини виходу мені не відомі, можливо, у них розбіжності у позиціях, чи то не погодилися з лідером», – прокоментував Бевзенко.

У районній раді уточнили, що заяви про вихід написали Зоя Грабова, Лариса Заторська, Алла Карташова і Наталія Хмара.

Досі фракція «Батьківщини» налічувала восьмеро депутатів.

Згідно з регламентом райради, депутатська фракція припиняє свою діяльність, якщо більшість депутатів прийняла таке рішення.

«Діяльність депутатської групи, фракції припиняється, а її реєстрація скасовується після оголошення головою ради на пленарному засіданні ради письмової заяви, підписаної більшістю складу депутатської групи, фракції або уповноваженою особою із зазначенням підстав припинення діяльності депутатської групи, фракції», – сказано в регламенті.

Водночас документ передбачає, що депутатська фракція формується з не менше як п’яти осіб.