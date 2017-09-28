Кузьменко просить керівників територій Кіровоградщини не бути політиканами

У зв’язку з пожежею що трапилася у дитячому таборі в Одесі, центральні органи влади видали низку доручень облдержадміністраціям.

На це звернув увагу голова ОДА Сергій Кузьменко під час розширеного засідання колегії, повідомили «УЦ» у прес-службі ОДА.

Доручення стосуються здійснення перевірок дотримання вимог пожежної безпеки у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, у будинках для людей похилого віку та людей з інвалідністю, у закладах охорони здоров’я із стаціонарним лікуванням, а також у закладах відпочинку та оздоровлення державної і комунальної форм власності.



«Необхідно розробити графіки відповідних перевірок. Говорити про заборону здійснення таких перевірок у ситуації, коли мова йде про безпеку дітей чи людей, які потребують сторонньої допомоги, недоречно, – сказав Сергій Кузьменко головам райдержадміністрації, міськвиконкомів та об’єднаних територіальних громад. – Відповідно до доручення Уряду, Державна служба з надзвичайних ситуацій буде відпрацьовувати кожен заклад із переліків на предмет безпечності, готовності до стихійних явищ, що можуть виникнути. Облдержадміністрація сприятиме, щоб усі ці перевірки відбулися організовано».

Голова ОДА закликав керівників територій уникати політиканства і зробити правильні висновки з трагічної ситуації, що трапилася в Одесі.

«Гроші є, можливості є. Сподіваюся, що ми разом забезпечимо спокій і стабільність на території Кіровоградської області», – наголосив Сергій Кузьменко.