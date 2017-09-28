На Кіровоградщині розслідують продаж газу «мертвим душам»

Головне управління Нацполіції в Кіровоградській області відкрило кримінальне провадження за фактом розкрадання 9,81 млн кубів газу посадовими та службовими особами ВАТ «Кіровоградгаз».

Про це йдеться у заяві керівника «Кіровоградгазу» Олександра Гладкого до начальника Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області, яка є в розпорядженні «Економічної правди».

За результатами перевірки ВАТ «Кіровоградгаз» виявлено, що, починаючи з 2009 року, до білінгової системи Gasolina внесли 384 фіктивних адрес, розташованих у містах та селах Кіровоградської області. За кожною з них закріпили номер особового рахунку, що є фіктивним за обліком грошових коштів.

«Зазначені дії виконувались за вказівкою керівного складу служби обліку газу та заступників голови правління “Кіровоградгазу”», – йдеться у документі.

Метою зазначених дій, наголошують у НАК, було зменшення різниці між отриманими через облік ГРС та використаними об’ємами газу, вирівняння бухгалтерської розбіжності.

«За вказаний період завдяки некоректному відображенню об’ємів отриманого та використаного газу на фіктивні особові рахунки віднесено 9,816 млн кубометрів газу, вартістю 78 млн грн.», – наголошується у заяві.

Таким чином, додають у компанії, транспортування газу зазначеним «споживачам» провели за рахунок «Кіровоградгазу», а дебіторська заборгованість за вищевказаних умов може бути відображена виключно як безнадійна, що негативно впливає на фінансовий стан товариства.

Нафтогаз подав до Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області заяву про вчинення кримінального правопорушення посадовими та службовими особами «Кіровоградгазу».

У поліції вже підтвердили прийняття заяви.

Нагадаємо, на позачергових зборах акціонерів у червні 2017 року «Нафтогаз» визнав роботу топ-менеджменту і наглядової ради «Кіровоградгазу» незадовільною та звільнив усіх.

З посади голови наглядової ради «Кіровоградгазу» відсторонили Ігоря Вороніна. Тоді ж з посади голови правління ВАТ зняли близького до Вороніна Ігоря Ященка.

Зараз главою правління «Кіровоградгазу» є Олександр Гладкий, а наглядову раду очолює Олег Діденко – обидва призначені за рішенням «Нафтогазу».

НАК «Нафтогаз України» володіє 50+1% акцій «Кіровоградгазу», 27% належить Вороніну через ТОВ «Інвестиційна компанія “Фінлекс-інвест”».