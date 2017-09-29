На Кіровоградщині дали довічне чоловіку, який забив до смерті своїх матір і брата дерев’яною палицею

42-річний мешканець Олександрійського району, обвинувачуваний у вбивстві своєї матері та рідного брата, отримав довічне ув’язнення.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

Трагедія сталася у Вoйнівці Олександрійського району взимку 2012 рoку. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, засуджений до смерті забив дерев’яною палицею рідних. Після скоєного забрав з гаманця брата 500 грн. та його автомобіль. Розшукали та затримали вбивцю майже на території Молдови.

Після п’ятирічного судового розгляду кримінального провадження Олександрійський міськрайонний суд виніс обвинувальний вирок за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України. Суд підтримав позицію державного обвинувача та призначив максимальну міру покарання – довічне позбавлення волі.

Вирoк суду ще не вступив в закoнну силу та мoже бути oскаржений в апеляційній інстанції.