На Кіровоградщині спалили авто активіста аграрної самооборони (ФОТО)

Близько першої ночі 29 вересня в Бобринці згорів Chevrolet Lacetti, власник якого – юрист ГС «Аграрна самооборона України», засновник РО «Районний антикорупційний комітет» та журналіст газети «Аграрне життя» Сергій Рожкован.

Про це йдеться на сайті «Аграрної самооборони».

Пожежна частина прибула вчасно, але зберегти автомобіль було неможливо: рідина, якою його облили, не давала змоги підійти пожежній команді на відстань менше 5-6 метрів.

Сергій Рожкован пов’язує підпал зі своєю професійною діяльністю.