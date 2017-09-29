У чиновників мерії Кропивницького почався навчальний процес

Після літньої перерви посадовці міської ради продовжили навчання за професійною програмою.

Відкрила осінню сесію для посадовців керуючий справами виконавчого комітету міської ради Альвіна Бондаренко, повідомили «УЦ» у прес-службі мерії.

На першому семінарі службовці місцевого самоврядування поглиблювали свої знання у сфері захисту власних трудових прав.

Провів заняття голова обласної Федерації профспілок Максим Баланенко. Він підкріпив теоретичні викладки конкретними прикладами з життєвих ситуацій, детально зупинився на шляхах вирішення складних питань та розповів про нововведення у законодавстві, які допоможуть приймати вірні й законні рішення.