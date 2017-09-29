Затриманій на хабарі працівниці податкової «пробачили» заставу в півмільйона й відпустили додому

Начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб Оксана Рева, яку підозрюють у хабарництві, вийшла під домашній арешт.

Про це йдеться у повідомленні Апеляційного суду Кіровоградської області, текст якого має «УЦ».

20 вересня СБУ та військова прокуратура Південного регіону затримали на одержанні хабара у розмірі 80 тисяч гривень заступника начальника ГУ Державної фіскальної служби в області Олену Берестовенко та начальника управління доходів і зборів з фізичних осіб Оксану Реву. Вони вимагали й отримали від місцевого підприємця 80 тисяч гривен. За цю суму посадовці обіцяли не показувати в акті податкової перевірки виявлені порушення законодавства та не нараховувати штрафні санкції.

Гроші передавали в одному з кафе на виїзді з Кропивницькому. Там хабарниць і взяли на гарячому.

«УЦ» уважно вивчила декларації обох затриманих. З’ясувалося, що Олена Берестовенко жила на свою зарплату, Оксана Рева, крім зарплати, отримала у 2016 році ще й страхові виплати та дохід від надання майна в оренду. Чиновниці також задекларували готівку, а Берестовенко вказала, що придбала у 2017 році за 180 000 гривень автомобіль Hyundai i30.

У родині Оксани Реви автомобілів – більше. Її чоловік – власник п’ятьох вантажівок, чотирьох напівпричепів та легковика Toyota Camry.

22 вересня Ленінський районний суд Кропивницького обрав запобіжний захід Олені Берестовенко – її відпустили під заставу у 128 тисяч гривень.

Оксані Реві також призначили заставу – 480 тисяч гривень.

Захист Оксани Реви подав апеляцію. Вчора, 28 вересня, Апеляційний суд області вирішив задовольнити її. У повідомленні суду йдеться: «Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда від 22 вересня 2017 року було задоволено клопотання слідчого військової прокуратури Кіровоградського гарнізону, застосовано до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів та визначено розмір застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 480 000,00 грн.

За результатами апеляційного розгляду колегія суддів апеляційного суду постановила:

– апеляційну скаргу сторони захисту – задовольнити;

– ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кропивницькийвід 22 вересня 2017 року – скасувати;

– клопотання слідчого військової прокуратури Кіровоградського гарнізону – задовольнити частково;

– обрати підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонити їй протягом строку дії ухвали апеляційного суду залишати власне житло у період доби з 20 години 00 хвилин до 07 години 30 хвилин».

Оксані Реві та Олені Берестовенко загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.