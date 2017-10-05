В Олександрії розпочався опалювальний сезон

В олександрійській дитячій міській лікарні третього жовтня розпочали опалювальний сезон.

Про це «УЦ» повідомили в олександрійській міськраді.

Це пов’язано з тим, що останніми днями в Олександрії спостерігається зниження температури повітря, тому для створення комфортних умов перебування маленьких пацієнтів та медичного персоналу в будівлі лікарні було подане тепло від автономної котельні. На сьогодні температура в палатах та кабінетах знаходиться на рівні 20 градусів.

Міська дитяча лікарня вже третій сезон опалюється від автономної котельної на твердому паливі, що дає можливість самостійно регулювати та підтримувати належний тепловий режим у приміщеннях; розпочинати та закінчувати опалювальний сезон в залежності від погодних умов та економити на енергоносіях.