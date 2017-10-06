Інститут масової інформації нагородив мерію Кропивницького

Міська рада Кропивницького отримала від ГО «Інститут масової інформації» відзнаку «Рада, дружня до медіа».

Про це йдеться у повідомленні ІМІ, текст якого має «УЦ».

ГО «Інститут масової інформації» презентував результати дослідження «Рада, дружня до медіа: оцінка стану дотримання ЗУ “Про інформацію” у регламентах місцевих рад», реалізоване у рамках проекту ІМІ «Блогери України проти корупції» за підтримки Freedom House.

Експерти ІМІ проаналізували регламенти 47 обласних та міських рад на предмет забезпечення прав журналістів та дотримання вимог Закону України «Про інформацію». Дослідження показало, що із 47 місцевих рад понад третина (17 рад) порушують вимоги чинного законодавства щодо забезпечення прав журналістів.

Фахівці ІМІ розробили рекомендації для усунення проблемних моментів з регламентів цих 17 рад.

Експерти ІМІ також вручили відзнаки «Рада, дружня до медіа» 30 міським та обласним радам, які не перешкоджають діяльності журналістів та дотримуються вимог Закону України «Про інформацію».

Серед місцевих рад, визнаних дружніми до медіа, названа і Кіровоградська міська рада. Спеціальну відзнаку отримала керуюча справами міськради Альвіна Бондаренко.