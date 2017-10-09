Кропивницьким промарширують борці за права тварин

Марш за права тварин відбудеться у Кропивницькому у неділю, 15 жовтня.

Про це йдеться на сторінці заходу у Facebook, передає кореспондент «УЦ».

В описі події йдеться: «У неділю, 15 жовтня, відбудеться Всеукраїнський марш за права тварин. Подія покликана об’єднати зоозахисну спільноту та заявити владі і громадськості, що тисячі українців готові боротися за гуманність і права тварин. Ми вийдемо для того, аби покласти край знущанням над тваринами в цирках і сфері розваг, закликати владу впровадити дієві механізми боротьби з живодерами та садистами, звернути увагу українців на гуманне ставлення до тварин».

Організатори маршу зазначають, що «втомилися слухати порожні обіцянки влади і дивитися на бездіяльність правоохоронних органів. Права тварин – це не порожні слова в законі, а захист і відповідальність».

Початок заходу в Кропивницькому – о 12:00. Учасники маршу пройдуть від готелю «Турист» до площі Героїв Майдану.