У Кропивницький приїжджав Саакашвілі (ФОТО)

Лідер партії «Рух нових сил» Міхеіл Саакашвілі провів мітинг на площі Героїв Майдану в Кропивницькому сьогодні, 11 жовтня, передає кореспондент «УЦ».

Послухати та поспілкуватися з політиком прийшли понад сотню містян.

Крім лідера РНС, на мітингу виступили активісти з Кіровоградщини Олександр Остпов, Дмитро Сінченко, Андрій Лаврусь та інші, а також народний депутат, член політради «Руху нових сил» Юрій Дерев’янко.

Саакашвілі після своєї промови, у якій він розкритикував нинішню владу, запропонував усім охочим запитувати його про що завгодно та відповів на запитання. Наприкінці заходу він запросив приєднатися до подібної акції в Києві, яку планують на 17 жовтня.

Міхеіл Саакашвілі – президент Грузії з 25 січня 2004-го по 25 листопада 2007 року і з 20 січня 2008-го по 17 листопада 2013-го, голова партії Єдиний Національний Рух, один з лідерів «Революції троянд», в результаті якої відсторонили від влади Едуарда Шеварднадзе.

26 травня 2015 року отримав громадянство України. З 30 травня 2015 року до 9 листопада 2016-го був головою Одеської ОДА. 26 липня 2017-го його позбавили громадянства України нібито через недостовірні дані, наведені при отриманні громадянства. Саакашвілі вважає, що це зробили незаконно.

10 вересня Саакашвілі прибув до України з Польщі, фактично прорвавшись з кількома народними депутатами через державний кордон у пункті пропуску «Шегині».

Нацполіція відкрила провадження щодо прориву держкордону Саакашвілі та депутатами за двома статтями – про незаконне переправлення через державний кордон України й опір правоохоронцям.