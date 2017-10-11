У суді над АТОшником, який нібито підстрелив наркодилера в Маріуполі, допитали свідків

У судових засіданнях у справі Іллі Орлова, якого звинувачують у замаху на вбивство, допитали свідків.

Про це «УЦ» повідомили у Жовтневому районному суді Маріуполя.

Військовослужбовець з Помічної Кіровоградської області Ілля Орлов знаходиться в Маріупольському СІЗО за підозрою у замаху на вбивство. Шостого травня 2017 року він нібито поранив пострілом з автомата чоловіка, який продавав неподалік військової частини наркотики.

Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін заявив про цей випадок як про «розбірки» між покупцем наркотиків і наркодилером. Він написав у Facebook, що Орлов знаходився під впливом наркотиків.

Адвокат Іллі Галина Титаренко розповіла «УЦ» іншу версію: «Подія сталася шостого травня 2017 року. Ілля чи то з власної ініціативи, чи то за неофіційним наказом командування вирішив провчити торговця наркотиками, який постійно ошивався біля військової частини. Разом з двома своїми товаришами по службі Орлов, попередньо зідзвонившись з дилером, відправився на зустріч. Продавець наркотиків у процесі розмови зробив необережний рух у напрямку Іллі, і той випадково вистрелив».

Іллю Орлова того ж дня затримала поліція. Впіймали і наркодилера, у якого – наскрізне поранення плеча.

На першому судовому засіданні допитали потерпілого, який плутався у своїх свідченнях. Наступне планувалося на одинадцяте вересня.

«Одинадцятого [вересня] мав бути суд, але адвокат Іллі Галина Титаренко з Кропивницького не змогла поїхати в Маріуполь через хворобу, – сказав «УЦ» батько обвинуваченого Микола Орлов. – Суддя почала кричати на Іллю, щоб він брав їхнього, маріупольського адвоката, бо суд, мовляв, не збирається підлаштовуватись під захисника, який не приїжджає на засідання».

Микола Орлов наголосив, що погодитись на пропозицію судді означає «підписати собі вирок».

Одинадцятого вересня Жовтневий райсуд Маріуполя вирішив продовжити Іллі Орлову строк перебування під вартою до дев’ятого листопада включно, задовольнивши клопотання прокурора. Колегія суддів вирішила, що інший запобіжний захід застосовувати до Орлова недоцільно. Ухвала оскарженню не підлягає.

Розгляд справи продовжився 10 жовтня. «Засідання заплановані на десяте, одинадцяте, дванадцяте і тринадцяте жовтня», – зазначила у коментарі «УЦ» 4 жовтня Галина Титаренко.

«Засідання були вчора та сьогодні, – розповіли 11 жовтня «УЦ» у прес-службі Жовтневого суду Маріуполя. – На них допитали свідків. Наступне призначили на завтра, дванадцяте жовтня».

Покарання, яке загрожує Іллі Орлову, – до 15 років позбавлення волі. Захисник військового наполягає на його невинуватості.