Не минуло і півроку: прокуратура встановила особу рейдера в Бережинці

Прокуратура в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом шахрайського заволодіння майном ТОВ «Нива 2010» (Кіровоградський район) встановила особу, причетну до вчинення протиправних дій.

Про це заявив заступник прокурора області Андрій Рудницький, повідомили «УЦ» у прес-службі відомства.

«Незважаючи на те, що останні встановленні власники, щодо яких наявні дані про реєстрацію корпоративних прав ТОВ «Нива 2010», набули їх на підставі декількох послідовних угод, у тому числі з використанням офшорних фірм, незаконні угоди та особу причетну до вчинення протиправних дій слідством встановлено. Підозрюваний у вчиненні рейдерського захоплення аграрного підприємства є представник фірми, на користь якої був підписаний договір дарування корпоративних прав», – сказав Рудницький.

За його словами, на даний час вказаній особі готується повідомлення про підозру у підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації та протиправному заволодінні майном підприємства (ч. 1 ст. 205-1 ч. 3 ст. 206-2 ККУ).

Заступник прокурора також розповів про стан слідства в інших кримінальних справах, пов’язаних з спробами рейдерського захоплення ТОВ «Нива-2010»: «У двох кримінальних провадженнях по цьогорічним подіям на території спірного агропідприємства досудове слідство завершено. Мова йде про вчинення групою осіб хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї, що мало місце 23 травня та спроби захоплення території підприємства, що відбулася 26 червня.

По першій справі слідством встановлено, що група осіб, які уклали угоду з “новим” керівництвом агропідприємства про охорону товарно-матеріальних цінностей, здійснили з вогнепальної зброї низку пострілів у бік селян та працівників, які висловлювали невдоволення зміною керівництва. Від таких злочинних дій двоє громадян отримали вогнепальні поранення в область плеча та кисті руки. За вчинення вказаних злочинних дій перед судом постануть 6 осіб.

Що стосується другого провадження. Завершено і слідство за фактом спроби захоплення території підприємства “Нива 2010”, що відбулася 26 червня 2017 року. Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності, вчинена організованою групою) Кримінального кодексу України відносно 25 підозрюваних осіб скеровано до суду для розгляду по суті».

Нагадаємо, довкола ТОВ «Нива-2010» в Бережинці Кіровоградського району виник конфлікт: його керівник Микола Трибіненко заявив у травні, що фірма з Дніпра намагається здійснити рейдерське захоплення підприємства.