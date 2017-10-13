30-річний кропивничанин погрозами змусив 91-річну бабусю віддати золоті прикраси (ФОТО)

30-річний раніше судимий місцевий мешканець пограбував 91-річну кропивничанку.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

«Менше доби знадобилося поліцейським, щоб затримати особу, причетну до скоєння пограбування літньої жінки, – розповів начальник відділу поліції Дмитро Авдієнко. – Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Речові докази – прикраси потерпілої – вилучено».

Попередньо встановлено, що вночі зловмисник вирішив навідатися до своєї старенької сусідки. Чоловік переліз через паркан та , зламавши замок у дверях, потрапив у помешкання. Господиня будинку у той час спала, нападник підійшов до ліжка і, погрожуючи, наказав жінці піднятися та віддати золотий ланцюжок і сережки. Заволодівши прикрасами, зловмисник втік у невідомому напрямку. Крадені ювелірні вироби злодій продав за дві тисячі гривень.

Потерпіла відразу ж звернулася за допомогою до поліції. Провівши низку першочергових розшукових заходів, поліцейські вийшли на слід нападника.

Раніше чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки та нанесення тілесних ушкоджень.