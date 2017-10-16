У Кропивницькому побили журналіста за зауваження про викинутий пакет зі сміттям (нецензурна лексика)

Журналіста «Первой городской газеты» Дмитра Семенюка побили на вулиці Попова в обласному центрі.

Про це він написав у Facebook, передає кореспондент «УЦ».

«Вчора (15 жовтня. – Ред.), близько 21 години, провів кохану свою додому на Попова, – йдеться у дописі. – В під’їзді помітили шумну компанію. Двоє дорослих чоловіків, жінки та діти. Одна з дітей на вигляд близько трьох років. Провів дівчину, виходжу з під’їзду і бачу, як з вікна, де гуляє компанія, вилетів натоптаний пакет зі сміттям. Картина, м’яко кажучи, обурила. Пішов до компанії і попрохав забрати пакет. Навчений ранами професії, тому пояснювати пішов з увімкненим на запис телефоном. Все, що відбувалося, можна почути на відео. Чоловік, який вказав, що сміття викинув він, почав себе агресивно поводити та наніс мені кілька ударів у голову. Відповідати не став, бо потім довести, що це був напад, а не бійка, важко».

Дмитро Семенюк викликав швидку, лікарі діагностували струс мозку. Він також повідомив про цей випадок поліцію, правоохоронці нині шукають учасників нападу.

Журналіст виклав на YouTube запис сварки з мобільного. Обережно, нецензурна лексика.