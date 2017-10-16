У Кропивницькому знову продають з аукціону Європейський ринок

В обласному центрі знову виставили на аукціон Європейський ринок.

Відповідне оголошення опубліковане у системі торгів арештованим майном «Сетам», передає кореспондент «УЦ».

Вперше оголошення про продаж комплексу будівель другої черги загальною площею 3940,0 кв. м, який знаходиться за адресою: вул. Академіка Тамма (Героїв Сталінграда), 7, виставили на «Сетам» у серпні. Як відомо, на вулиці Академіка Тамма, 7, знаходиться Європейський ринок, що належить засновникам ТОВ «ХХІ вік» Миколі та Ларисі Онулам. Земельну ділянку під ринком у міськради орендує ТОВ «ХХІ вік».

Причина продажу – «арешт нерухомого майна №21779963 від 08.08.2017», підстава – «постанова про арешт майна боржника №52982894 від 08.08.2017, Фортечний ВДВС м. Кропивницький ГТУЮ у Кіровоградській обл.»

ТОВ «ХХІ Вік» звернулося до суду і попросило «визнати протиправними дії суб’єкта владних повноважень Фортечний відділ державної виконавчої служби міста Кропивницького Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області по винесенню постанови від 17.08.2017 у ВП №52982894 про стягнення з ТОВ «ХХІ-Вік» виконавчою збору у розмірі 182 283,8 грн.».

У позові також ішлося про призупинення аукціону з продажу Європейського ринку до розгляду адміністративним судом позову за суттю та винесення рішення у спорі ТОВ «ХХІ Вік» з Фортечним відділом державної виконавчої служби Кропивницького.

22 серпня Кіровоградський окружний адміністративний суд задовольнив клопотання ТОВ «ХХІ Вік» і призупинив продаж ринку «до моменту вирішення судом спору за суттю».

Тепер оголошення з’явилося знову. Дата проведення аукціону – 31 жовтня 2017 року, початкова вартість не змінилася – 7 212 104 гривні.

Останнім часом підприємці, які торгують на Європейському ринку, провели кілька акцій протесту. Їх не влаштовує підняття орендної плати.