У Кропивницькому сліпі скаржаться на численні «пастки» на дорогах (ФОТО)

Незрячим важко пересуватися Кропивницьким, адже дуже часто на тротуарах знаходяться різноманітні перешкоди.

Про це йшлося на круглому столі з нагоди Міжнародного дня білої тростини, пише Ольга Степанова у тижневику «УЦ».

«Для багатьох з нас самостійне пересування – це велика проблема, – зазначила заступник директора виробничого підприємства УТОС Валентина Раєва. – Нікому з нас не хочеться бути тягарем для рідних і близьких. Але якщо людина навчилася користуватися тактильною тростиною (у нас є реабілітаційний центр в Компаніївці, де ми вчимо сліпих у тому числі й цьому), то це ще не означає, що вона зможе пересуватися містом. Ми ходимо зазвичай знайомими маршрутами, які ноги знають, але і на цих маршрутах постійно з’являються якісь нові перешкоди».

Присутні на круглому столі розповіли про «пастки для сліпих», які начебто спеціально розставлені по всьому місту. По-перше, це рекламні щити, які виставляють на тротуари перед магазинами. Андрій Кишовар сказав: «Якщо я збив рекламний щит, впав, розбив коліно, порвав штани – значить, усе правильно – я на тротуарі». Ями на тротуарах, які й для зрячих проблема, для сліпих людей – катастрофа, особливо після дощу. Але ще більша проблема – купи відсіву, наприклад.

Такими ж «пастками» стають авто, припарковані на тротуарах, або сходинки, винесені в пішохідну зону, необрізані гілки дерев, які можуть вдарити в обличчя тощо.