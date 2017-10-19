На Кіровоградщині партія написала заяву в поліцію на селищного голову

18 жовтня 2017 року представник Новгородківської районної організації ВО «Свобода» Юрій Брик звернувся до місцевого відділку поліції з заявою про службову недбалість селищного голови Новгородки Олександра Сириці.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі обласного осередку «Свободи».

Звернення спричинене відмовою селищного голови винести на розгляд сесії селищної ради питання про передачу в комунальну власність системи водопостачання, яка незадовільно обслуговує кілька вулиць районного центру.

Раніше Новгородківська районна організація ВО «Свобода» направила до Новгородківської селищної ради пропозицію щодо безоплатної передачі у комунальну власність системи водопостачання, яка обслуговує кілька вулиць селища. Йдеться про вулиці Вишневу, Затишну, Тернову, Шевченка та Козацьку, які 2017 року потерпали від перебоїв з водопостачанням. Причиною проблем стали технічні несправності в системі, однак через невизначеність з її власником та балансоутримувачем мешканці вказаних вулиць тривалий час не мали змоги заявити йому претензії і вимагати усунення неполадок.