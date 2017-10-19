Затриманому на спробі дати хабара начальнику кропивницького СІЗО сьогодні вручать підозру

Затриманому на спробі дати хабара прокурору начальнику державної установи «Кропивницька установа виконання покарань №14» готуються офіційно повідомити про підозру сьогодні, 19 жовтня.

Про це на брифінгу повідомив начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Микола Зінов’єв, передає кореспондент «УЦ».

«Ми готуємось офіційно вручити йому підозру сьогодні, а завтра подамо клопотання до суду про обрання запобіжного заходу», – сказав Зінов’єв.

За його словами, прокуратура наполягатиме на арешті. Він також додав, що начальник СІЗО нині знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Нагадаємо, у Кропивницькому СБУ та прокуратура затримали начальника Кропивницької установи покарань №14 при спробі дати хабара прокурору за пом’якшення чи взагалі не фіксування результатів перевірок у СІЗО.