Притула везе у Кропивницький своє «Вар’яти-шоу»

17 листопада у Кіровоградській обласній філармонії відбудеться двогодинний концерт «Вар’яти-шоу».

Про це «УЦ» повідомили організатори заходу.

«Вар’яти-шоу» створене у 2010 році. Шоу позбавлене російської мови та нецензурної лексики, практично відсутні жарти «нижче пояса» та на політичну тематику – переважає побутова тема.

Очільник «Вар’ятів» – український шоумен та телеведучий Сергій Притула.

Сьогодні до складу «Вар’ятів» уходять Сергій Притула, Володимир Жогло, Володимир Ковцун, Віталій Тильний, Сергій Полупан, Валентин Сергійчук.

Восени 2016 відбулася прем’єра «Вар’яти-шоу» в ефірі Нового каналу. Наприкінці серпня «Вар’яти» відзняли дев’ять випусків другого сезону шоу, яке вийде в ефір 1 листопада.