Жителя Кіровоградщини затримали за вбивство мешканця Вінниччини (ФОТО)

Вінницькі оперативники затримали на Кіровоградщині 39-річного підозрюваного у вбивстві.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, передає кореспондент «УЦ».

8 липня 2017 року він наніс смертельне ножове поранення жителю смт. Рудниця Піщанського району на залізничному вокзалі, після чого вбивця зник на потязі.

Понад три місяці знадобилося вінницьким оперативникам, аби з’ясувати особу та затримати підозрюваного. Поліцейські встановили та опитали всіх громадян, які в ніч убивства перебували на вокзалі, пасажирів, які рухалися потягами та могли перебувати на станції Рудниця, місцевих мешканців.

Оперативники управління карного розшуку обласного главку поліції спільно з місцевими поліцейськими в результаті оперативних заходів встановили, що ймовірний винуватець загибелі юнака може перебувати на Кіровоградщині. Чоловіка затримали за місцем проживання.

За попередньою інформацією слідства, між затриманим, який повертався з відпочинку на Кіровоградщину, та місцевими жителями на залізничному вокзалі виникли конфлікт і бійка. Це сталося під час стоянки потяга. 21-річний місцевий житель отримав ножове поранення грудної клітини, внаслідок якого помер на місці.

За словами заступника начальника ГУНП у Вінницькій області Віталія Ярмолюка, затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Такий злочин карається позбавленням волі строком до 15 років.

Підозрюваний свою вину визнав та розкаявся у вчиненому. Він стверджує, що не мав на меті вчиняти вбивство та не знав, що завдав смертельних ударів хлопцю, тому після вчиненого разом з родичами поїхав потягом далі.

Для з’ясування усіх обставин злочину проводяться слідчі дії, призначено низку експертиз.