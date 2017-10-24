«Дорогу осилит идущий», «знающий дорогу не устает», «дороги трудны, но хуже без дорог»… Мы цитируем десятки пословиц и афоризмов, когда речь заходит о дорогах. Есть среди них и нелестные. Но, когда приходится проезжать по капитально отремонтированному отрезку дороги, мы не без гордости говорим: «Могут же, если захотят»… Стоит заметить, что одного желания мало.

Накануне профессионального праздника работников дорожного хозяйства мы пообщались с начальником Службы автомобильных дорог в Кировоградской области Вадимом Коюденко. Вопросы были не праздничные, а касающиеся работы – повседневной, круглогодичной, отличающейся тем, что ее результаты и качество для всех очевидны.

– Вадим Валентинович, ваша служба отвечает за качество дорог?

– Ответственность за качество выполненных работ в первую очередь несет подрядчик – будь то облавтодор или любая частная компания. Наша задача – проконтролировать качество выполненных работ и при обнаружении брака заставить подрядчика исправить изъяны за свой счет.

Наша служба делает заказы на выполнение работ на дорогах общего пользования. Это дороги, обозначенные буквами «М» (международные), «Н» (национальные), «Р» (региональные), «О» и «С» – сельские и районные. В области таких дорог 6200 километров.

– Как вы решаете, что из такой протяженности нужно ремонтировать в первую очередь?

– Есть план эксплуатационного содержания. Наши инженеры-инспектора проводят осмотр дорог и выбирают участки, которые нуждаются в ремонте, и определяют виды работ. Есть объекты текущего среднего, текущего мелкого, капительного ремонта, реконструкции. Эти объекты мы защищаем в Киеве, после чего выделяются средства, проводятся тендеры.

– Как и с кем из областной власти вы сотрудничаете?

– Это, прежде всего, глава обл­госадминистрации и председатель областного совета. С ними мы согласовываем наши инициативы. Они, в свою очередь, тоже могут проявлять инициативу в плане ремонта дорог. У нас продуктивное сотрудничество. И депутатский корпус в этом году нас дружно поддерживает: нам выделили около двенадцати миллионов гривен на софинансирование участка дороги в обход Знаменки и дороги на Новомиргород, а также почти 1 миллион 800 тысяч на ямочный ремонт дорог, по которым школьные автобусы возят детей в опорные школы.

– В этом году было сделано заметно много. Что еще, кроме дороги, которую неоднократно инспектировал премьер-министр?

– Два объекта уже на финише: эта же дорога, о которой вы сказали, одиннадцать километров от Александрии в сторону Днепропетровска. И вот-вот закончим чуть более тринадцати километров Новая Прага – Шаровка. Еще десять с половиной километров в районе Новоархангельска – трасса Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка.

– Ямочный ремонт тоже вы заказываете? И разметку?

– Да, мы. В этом году на эксплуатационное содержание был использован 131 миллион гривен. Что касается разметки, сейчас ее выполняет облавтодор, но мы ведем переговоры с другим подрядчиком. Сейчас используются новые технологии, разметку делают пластиковую, которая дольше служит.

– Уже можно говорить о планах на будущий год?

– Пока рано. Сначала надо этот закончить. Если в нынешнем году на область выделилось около 700 миллионов, то в будущем мы рассчитываем хотя бы на 1,2 миллиарда. Если будут такие темпы, то через три-четыре года мы будем иметь прекрасные дороги, по крайней мере, государственного значения.

– Не могу не спросить о нашей многострадальной «бетонке». Есть хоть какие-то перспективы ремонта?

– Перспективы и надежда всегда есть. Там необходимо снимать плиты, делать капитальный ремонт. Если в будущем году будут выделены деньги на дорогу в сторону Николаева, возможно, следующей будет «бетонка» – Кропивницкий – Платоново.

– Как изменились технологии асфальтирования, строительства, ремонта дорог?

– Существенно изменились, по сравнению даже с позапрошлым годом. Теперь верхний слой стелется из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который более прочный и не такой скользкий во время дождя – обеспечивает надежное сцепление колес с покрытием. Используется больше добавок в асфальтобетон. Все это обязательно контролирует наша лаборатория.

Кроме того, мы сейчас работаем с фирмами, которые имеют немецкие заводы. Качество асфальтобетона намного выше, чем на наших. На объектах текущего среднего ремонта, нового и капитального строительства, реконструкции мы работаем с асфальтобетоном, производимым на заводах с немецким оборудованием.

Дорожная техника тоже не стоит на месте. В этом году мы начали работать, используя метод регенерации. Это когда насыпается щебень, сверху – цемент, заливается эмульсией. Вся эта смесь идет через установку, которая движется по дороге и вслед за собой укладывает слой. Этот метод как раз использовали за Александрией.

– Все тендерные процедуры, естественно, проходят через систему ProZorro. Это упрощает или усложняет работу?

– Если бы эта процедура занимала двадцать дней, а не семьдесят, было бы намного проще. А так все справедливо, когда есть победитель, предложивший более низкую цену. В своих условиях мы обязательно прописываем наличие техники, завода и прочих необходимых составляющих работы.

– О чем вы думаете, что желаете коллегам накануне профессионального праздника?

– Всем дорожникам я желаю самого главного – здоровья. И, конечно же, процветания дорожной отрасли, а также достойного финансирования. Дорожное строительство за долгие годы было запущено. В пятнадцатом году девяносто миллионов на область – это ничего. Вот сейчас финансирование улучшилось, и дороги улучшились. Хоть и укоряют дорожников в том, что ничего не делают, что деньги закатываются в асфальт, но качество же явно выросло. Отрасль растет.

Мы всегда с гордостью говорим о том, что являемся дорожниками. Наша работа – для всех. Хотелось бы, чтобы люди не скупились на добрые слова в адрес тех, кто, улучшая качество дорог, улучшает качество жизни в стране. Желаю всем, чтобы ровные и гладкие дороги вели к достижению целей.